Í¬ÊÝÇµ»å¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤Ã¤¿´õ¾¯¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÍ¬ÊÝÇµ»å¤Î·ã¥ì¥¢¡È·»Äï¥Ñ¥¹¥¿¡É¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤â²¹¤«¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ªSNS¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¤³¤ì¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ê¡È²Æ¤Î²¦¼Ô¡É¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¡×¡£¤½¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï380¤â¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°ÊÔ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë3¤Ä¤Î¹©¾ì¡ÊÀ¸»º¼Ô¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á°ÊÔ¡§Í¬ÊÝÇµ»å¡Ö¥Ñ¥Ã