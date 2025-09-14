まだまだ残暑が続く9月、つるんと冷えたそうめんをすすりながら「やっぱり揖保乃糸だな」と思う（筆者撮影）【画像を見る】ひんやり冷たくておいしそう…！ 産地で食べた揖保乃糸のそうめんはこんな感じ。「なに、この1本1本の存在感と、このしっかり歯ごたえは……！」試食コーナーで揖保乃糸を口にした瞬間、自然と声が漏れた。美味しいとは聞いていたが、実際の味わいは想像を超えていた。夏の風物詩「揖保乃糸」の産地へ