干潟で孤立した70代男性に自らの救命胴衣を渡して救った30代の海上警察官が、無念にも殉職した。“昇進戦争”や通報増加でボロボロ…韓国警察の現状韓国・仁川海上警察などによると、9月11日午前9時41分頃、仁川市甕津郡永興島（ヨンフンド）近海で行方不明になっていた仁川海洋警察署・永興派出所所属のイ・ジェソク警長（34）が心肺停止の状態で発見された。119救急隊により病院に搬送されたが、死亡が確認された。イ警長は同日