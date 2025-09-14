●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り9/12終値 決算期 1ＩＮＶ6.42 66,30025/12 2いちごホテル5.94135,10025/07 3Ｏｎｅリート5.93 90,60025/08 4ホテルレジＲ5.87 80,30025/11 5東海道リート5.86112,50025/07 6スタ&#12