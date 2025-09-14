中国最大の経済都市・上海市は中国で多国籍企業の地域本社が最も集積する都市としての地位を維持していると中国メディアが報じた。「十四五」（第14次五カ年計画、2021〜25年）」以降、上海市で新たに認定された多国籍企業の地域本社は279社に達し、現在の総数は1050社となっている。中国網は「貿易・外資の安定促進と高水準対外開放の拡大」をテーマに8日から始まった「活力中国リサーチ行動」上海シリーズを紹介。上海市商務委員