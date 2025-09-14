危険すぎるイタズラ「ドアキックチャレンジ」アメリカ・テキサス州で8月、子供が銃で撃たれ死亡する事件が発生した。その事件のきっかけはイタズラだった。警察が注意喚起のため公開した映像では、玄関のドアに跳び蹴りして何度もドアを叩き、逃げる姿が撮影されていた。さらに、別の時には3人がかりでドアに突進し、逃げて行く様子も捉えられている。これはアメリカで流行中の「ドアキックチャレンジ」だ。他人の家のドアを蹴るな