13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイターヤクルト−DeNA』で解説を務めた真中満氏が、ヤクルト・北村恵吾について言及した。真中氏は北村について「今セカンド守っていますけど、サードもできますし、内野はある程度できるし、パンチ力もありますから楽しみな選手ではありますよね」と期待を寄せた。北村はプロ3年目の今季、ここまで30試合に出場して、打率.262、4本塁打、11打点の成績を残している。（ニッポ