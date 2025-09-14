ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督（５３）の投手起用を巡り、米メディアから反対論が持ち上がっている。守護神候補として今季から加入したタナー・スコット投手（３１）は、５４試合に登板して防御率５・０１と大不振。１２日（日本時間１３日）の敵地ジャイアンツ戦では延長１０回一死三塁から登板し、最終的にサヨナラ満塁本塁打を浴びた。チーム最多の２１セーブをマークしている一方、３０回のセーブ機会で９度失敗