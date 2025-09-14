″アイドル二宮″の立ち居振る舞いにファン感激『嵐』の二宮和也（42）が、9月2日から自身初のファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 ″Show Case″』をスタートさせた。当日は客席のファンがステージを撮影できる場面もあったといい、二宮のパフォーマンスも含めて大絶賛の声が寄せられている。二宮は、今年7月1日に2枚目となるカバーアルバム『〇〇と二宮と2』をリリース。今回のイベントは9月2日・3日の