７日の１Ｒをミサキビクトリーとのコンビで勝利。通算３００勝を達成しました。この馬は前６走が掲示板外でしたが、道中の折り合いに気をつければチャンスはあるかなと思っていました。道中でやめてしまう面を見せることもある馬ですが、この日は最後までしっかり歩いてゴール前で差し切ってくれました。ばんえい競馬史上最速で達成できたのは、チャンスのある馬に乗せていただけているからこそ。たくさんの人に支えられているこ