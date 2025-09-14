楽久屋は、2025年9月22日〜28日、岐阜県岐南町の日帰り温泉施設「湯どころ みのり」にて、女性に嬉しい一週間ぶち抜きイベント「べっぴんさんの一週間 vol.10」を開催します。 湯どころ みのり「べっぴんさんの一週間 vol.10」 営業時間：6:00〜24:00定休日：偶数月の第2火曜日(大型連休期間などは変動あり)施設内容：(男女共)露天風呂：いけだゆげ温泉美流泉(ジェットバス)高濃度炭酸泉源泉かけ流し水風