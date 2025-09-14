◆米大リーグフィリーズ８―６ロイヤルズ（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、５１号同点ソロを放つなど３打数２安打２打点２四球の活躍を見せ、本塁打王争いで４８本で２位のドジャース・大谷翔平投手（３１）に３本差をつけた。フィリーズは６連勝