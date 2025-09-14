ブルボンは、ノンフライでじっくり焼きあげたライススナック“コメノチップス”に「コメノチップスのり塩味」を2025年9月16日(火)に新発売します。 ブルボン「コメノチップスのり塩味」  内容量：45g発売日：2025年9月16日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ