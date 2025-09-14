「プレイアトレ土浦」では、茨城の秋を満喫できる2つの大型イベントとして、自転車とキャンプで霞ヶ浦を旅する『AROUND THE KASUMIGAURA supported by BIKE&CAMP』を2025年10月11日(土)・12日(日)の2日間に開催します。 プレイアトレ土浦『AROUND THE KASUMIGAURA supported by BIKE&CAMP』 ・開催日時： 2025年10月11日(土)〜12日(日)・会場： りんりんポート土浦・内容： 自