◇陸上世界選手権東京大会第2日女子マラソン（2025年9月14日国立競技場発着42.195キロ）女子マラソンは21年東京五輪金メダルのペレス・ジェプチルチル（31＝ケニア）が2時間24分43秒で金メダルを獲得した。24年パリ五輪銀メダリストのティギスト・アセファ（28＝エチオピア）が2秒差の銀メダルとなった。スローペースで始まったレースは9キロ過ぎからスザンナ・サリバン（35＝米国）がトップに立って独走。初出場の