ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÁ°8¡§00NHKÁí¹ç¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶âÁ° 7¡§30NHKBS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È¿·¥­¥ã¥é¡É¤¬ÄÉ²Ã¡ª¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤­¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ì