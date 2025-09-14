ぼんちは、小腹満たしに家族で楽しめる“おやつせんべい”として、9月1日に「せんべいタイム」を新発売した。遊技施設などの特殊ルート中心に販売していた「味かるた 蜂蜜醤油」と「味かるた辛子明太子」を終売し、ブラッシュアップして販路を拡大していく。新たな販路として主に見込むのは、スーパーなど小売店の駄菓子コーナー。「コク旨カレー味」「たこ焼きソース味」「はちみつ醤油味」の3種類を提案していく。いず