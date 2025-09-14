片岡物産は、京都・宇治の老舗「辻利」ブランドの定番商品「抹茶ミルク」と「ほうじ茶ミルク」を刷新して9月から発売していく。味の物足りなさへの不満解消が目的。まろやかな味わいを残しつつ、抹茶だけでなくミルク原料の質も追求して味の厚みを強化した。「抹茶ミルク」「ほうじ茶ミルク」ともに北海道産生乳100％の粉乳を新たに使用。同社は、昨年に続きこの秋もラジオ番組のタイアップ広告を計画しており、京都宇治