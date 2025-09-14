セリアで見つけた『アニマル缶バッジホルダー』。お気に入りの缶バッジを可愛く持ち運べるグッズなのですが、とても気が利いた商品で驚きました！取り付け箇所にダメージを与えずに、缶バッジを飾れる賢いつくり。手持ちのボールチェーンなどを使うことで、バッグに取り付けられます！推し活の強い味方になってくれますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アニマル缶バッジホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）