トップアイデザイナーのクボタマイです。今回は眉の描き方と整え方をご紹介します。眉は難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば誰でもキレイな眉がつくれます！【詳細】他の記事はこちら描いてから整えよう眉を整える時は、整え始める前にまずは眉を描きましょう。何もない状態で整えると、ガイドがないので左右差が出たり形が思うようにとれなかったりします。眉の描き方は、眉のゴールデンバランスを参考にしましょ