お気に入りのクッションやニットが毛玉だらけになると、どうしても見た目がくたびれて見えがち。そんな時に頼れるアイテムがダイソーに売っています！コンパクトサイズの毛玉取り器で、おもちゃのような見た目ながら切れ味は家電量販店のメーカー品にも引けを取りません！ちょっとしたお手入れでお気に入りが復活します♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くるくる毛玉取り価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソー