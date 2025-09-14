演説する中国の習近平国家主席＝3日、北京の天安門（新華社＝共同）【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズは13日、中国政府がトランプ米大統領を正式に北京に招待し、習近平国家主席との会談を要請したと報じた。米側は回答していないという。貿易や合成麻薬フェンタニル流入の問題で大きな隔たりがあり、トランプ氏の訪問が実現するかどうかは不透明としている。ルビオ国務長官とヘグセス国防長官は最近、それぞれ