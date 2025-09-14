◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手(31)は13日（日本時間14日）、サンフランシスコのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は大谷の次回登板について言及。前日の時点で、大谷の次回登板が15日（同16日）のフィリーズ3連戦初戦か16日（同17日）の第2戦になることを明かしていたが、「試合後に決める。いく