レスリングの世界選手権（１３日＝日本時間１４日、クロアチア・ザグレブ）が開幕し、男子フリースタイル８６キロ級でパリ五輪代表の石黒隼士（２６＝自衛隊）が準決勝でラヒム・マガマドフ（フランス）と対戦。序盤に１―７とリードを許すも驚異の粘りで逆転勝ちし、１４日（同１５日）の決勝に進んだ。自身初のメダル獲得を確定させた。海外メディア「Ｓｐｏｒｔａｒａｎ」は「最も劇的な試合は８６キロ級準決勝で繰り広げら