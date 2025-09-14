過去に何度も熱愛説が浮上した女優と実際に交際していたことを認めたBTSのJIMINだったが、その人気には少しも陰りがないようだ。【画像】匂わせ女優、JIMINの“顔出し”自宅デート映像JIMINが人気投票である「スターランキング」のスターアイドル男性ランキングで1位に輝いた。今回の第202回の投票は、9月4日15時1分から9月11日15時まで行われた。「スターランキング」はファンが直接“推し”に投票して順位を決めるランキング投票