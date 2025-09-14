高松北警察署 13日、午後11時半ごろ、高松市の路上に座り込むなどしていた４０代の男が、職務質問を行った警察官を足蹴りし暴行を加えたとして公務執行妨害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は酒を飲み酔っていた状態で職質の警察官に対し１回足蹴りにしたということです。 警察の調べに対し男は「そんなことはありません」と容疑を否認しています。