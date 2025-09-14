「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に2個の新アトラクションが誕生することを受け、9月10日（水）にオープニングセレモニーとプレスプレビューが盛大に開催されました。そのオープンに先駆け、ハウステンボスをいろいろと取材しました。取材一日目のレポートです！今回の滞在先はパークの中にある「ホテルアムステルダム」。豪華で広いロビーがゲストを出迎えます。9時00分頃、