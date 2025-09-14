◇プロ野球セ・リーグ DeNA−巨人（14日、横浜スタジアム）ゲーム差『1』で迎える2位巨人と3位DeNAの直接対決。DeNAの先発は、今季MLBから復帰した藤浪晋太郎投手が4度目の先発。巨人戦の登板は2022年9月3日以来、3年ぶりとなります。今季は8月17日の中日戦で初登板し、5回1失点。2度目の登板となった8月31日では、同じく中日相手に7回無失点で勝利投手となりました。前回は9月7日のヤクルト戦に登板。6回と2/3を投げ2失点。今季は