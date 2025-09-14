テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１３日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。ゲストとともに居酒屋でお酒とトークを楽しむバラエティー。この日は宮城県仙台市を散策。同市出身の女優・山谷花純をゲストに招いた。山谷は、１２歳でドラマデビューし、ＮＨＫ連続テレビ小説「らんまん」、大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」など数々の話題作に出演しブレーク。注目