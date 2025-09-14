乾燥や縦ジワ、唇の荒れ…。毎日のメイクや紫外線でダメージを受ける唇は、意外と繊細で年齢も出やすいパーツ。そんな頑固な乾燥悩みに応えてくれるのが、スキンケアブランド『LITS（リッツ）』の妹ブランドから誕生した「SHEE BY LITS スリーピングリップセラム」。夜塗るだけで翌朝ふっくらツヤっとした唇が叶うリップ美容液です。税込1,650円と手に取りやすい価格なのも嬉しいポイント。 独自成分で唇＆口周