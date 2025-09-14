巨人１１-１０阪神」（１３日、東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手が１点を追う九回１死二、三塁から逆転の中前２点打を放ち、チームをサヨナラ勝ちに導いた。直後、グラウンドにはベンチの選手たちがなだれ込み歓喜が爆発したが、ベテランの頭をタオルではたくシーンもあった。タオルを持っていたのはリチャード。一塁ファウルグラウンドでキャベッジが後ろから坂本をハグする中、映像でもオレンジのタオルが坂本の頭を直撃