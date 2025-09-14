北海道・帯広警察署は2025年9月14日、脅迫の疑いで、帯広市に住む無職の男（65）を逮捕したと発表しました。男は9月13日午前1時45分ごろから午前1時50分ごろまでの間、50代の女性に対し「殺してやろうか？」などとSNSでメッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、2人は知人関係で、他に男は「死ね」などと数件メッセージを送ったということです。13日午前10時30分ごろに女性が警察に通報し、