アマチュアボクシングの世界選手権で決勝に進んだ男子70キロ級の岡沢セオン＝13日、リバプール（日本ボクシング連盟提供）アマチュアボクシングの世界選手権は13日、英国のリバプールで行われ、男子70キロ級準決勝で岡沢セオン（INSPA）がヨルダン選手に4―1で勝って14日の決勝に進み、銀メダル以上を確定させた。男子50キロ級準決勝で牧野草子（自衛隊）はモンゴル選手に2―3で敗れた。3位決定戦がないため、銅メダルとなった