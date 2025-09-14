三井不動産商業マネジメントは、関西圏のららぽーと5施設(甲子園、EXPOCITY、和泉、堺、門真)において、期間限定のグルメイベント「パンとドーナツの世界」を開催する。パンとドーナツの世界同イベントは10月3日〜11月3日にかけて、各施設で順次開催する。会場には、情報誌『SAVVY』が推薦する人気店をはじめ、合計70店舗以上が参加する予定。各店舗の選りすぐりのパンやドーナツ、さらにイベント限定商品も多数登場する。施設ごと