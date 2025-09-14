◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で、定刻の午前７時３０分にスタートした。序盤から中盤まで、サリバンとマクレーンの米国勢がトップを走り、エチオピア、ケニアの東アフリカ勢は１０位前後でレースが進んでいたが、後半に入ると、レースが大きく動いた。ジョギングのようにゆったりと走っていた東アフリカ勢は、約２０キロからレースが始まったかのようにペースアップ。日本勢トップ