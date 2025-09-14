女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。友人たちからの早めの誕生日祝いを報告した。10月に43歳の誕生日を迎える吉田さん。「少し早めの誕生日をお祝いしてくれました」と明かした。「サプライズツアーで辿り着いた場所がとても素敵な場所でビックリしました。今年、一番最初にお祝いしてくれて本当に嬉しかったです」とつづり、元「19」の岡平健治とツーショットなどを披露し