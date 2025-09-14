札幌・東警察署は2025年9月13日、傷害の疑いで札幌市の職業不詳の男（61）を逮捕したと発表しました。男は9月13日午後4時35分ごろ、札幌市東区北17条東1丁目の自宅で30代の男性の腕を包丁で突き刺し、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、2人は同じアパートに住む知人関係で、この日は男性が男の部屋を訪れ、酒を飲んでいたということです。その後、男性から「包丁で刺された」と警察に通報があり、事件が