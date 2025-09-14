札幌・東警察署は2025年9月14日、傷害の疑いで札幌市東区に住む会社員の男（36）を緊急逮捕したと発表しました。男は9月13日午後2時35分ごろ、札幌市東区本町1条9丁目の歩道上で、30代の女性が車のドアをつかんでいる状態を認識していながら、車を急発進させ、けがをさせた疑いが持たれています。女性は両ひじと右ひざを擦りむくけがをしています。13日午後2時50分ごろ、女性から「車で引きずられた」と警察に通報があり、事件が発