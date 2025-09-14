ウクライナ・キーウ、ポーランド・ワルシャワ、ルーマニア・ブカレスト、ロシア、ベラルーシ【ウィーン、キーウ共同】ルーマニア国防省は13日、同国東部のウクライナとの国境付近でロシアの無人機が領空を侵犯したため、F16戦闘機2機を緊急発進させたと明らかにした。ポーランドで9日夜から10日朝、ロシア無人機による領空侵犯があったばかりで、欧州各国が警戒を強化していた。ルーマニアは北大西洋条約機構（NATO）加盟国。