かつて「神奈川のガウディ（サグラダ・ファミリア）」とは誰が呼んだか呼ばないか、いつもいつでもいつまでも改修工事を続けていた横浜駅。常にどこかしらリニューアル工事を続け、まるで生き物のようにその姿を変え続けています。そんな横浜駅ですが、実は現在3代目。初代と2代目はそれぞれ現代と別の場所（※）で営業していました。（※）初代は現代の桜木町駅（横浜市中区）、2代目は高島町（横浜市西区）です。在りし日の2代目