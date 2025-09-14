NASA（米航空宇宙局）が8月26日、公式インスタグラムで、超音速研究機「X-59」の画像を公開した。 【写真】前方視界はどうなってんの？独特の形状のコックピット 「可能性の限界に挑戦」と題して画像を掲載。「X-59は、初飛行まであと少しです」と伝えた。X-59は、超音速ジェット機の大きな問題点の1つである騒音を低減することを目的としている。超音速での飛行時に発生する衝撃波による音「ソニックブーム」を抑える