【永田町番外地】#43「ポスト石破」候補で“野党争奪戦”が勃発…総裁選出馬表明の小林鷹之氏も歩み寄り姿勢の意外「ポスト石破」政局が動き出した。告示は22日、投開票は10月4日に決まった。新総裁の任期は石破総裁の残り任期2年。所属議員と党員票を合わせて争うフルスペック型の総裁選となる。今のところ、人気先行の小泉進次郎農相、高市早苗前経済安全保障相か、あるいは人気は劣るが政治キャリア、能力でこの2人に勝る茂木