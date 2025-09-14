【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】眞子さんが愛弟・悠仁さまの成年行事を辞退した事情とは…第１子誕生による多忙だけが理由なのか「殿下、ズボンが太すぎます」これは週刊新潮の昭和35（1960）年9月5日号に掲載されたタイトルである。リードでは「ご結婚後、皇太子の人気がどうもパッとしない。原因は『乳母車押すのはいいけど、なんともその恰好がネ。いつ見てもダブダブのズボンじゃ幻滅だわ』というのから、『皇太子は