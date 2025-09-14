異常猛暑もようやく峠を越し、秋のゴルフシーズン到来ということで、コンペですぐ役立ちそうなゴルフレッスン番組を探した。“美しすぎるラウンドガール”雪平莉左はスポーツ＆ギャンブル好きなオジサン心をワシづかみほとんどのアマチュアゴルファーが抱えているであろう悩みを、手っ取り早く解消できそうなのは「岡田圭右ゴルフのノビシロ〜」（テレビ東京系）だろう。「レッスン番組で戸惑うのは、教えるプロによって言うこ