秋の旅行計画、進んでいますか？出発日が近づくにつれ、どんどん高揚感も高まってくるもの。いざ出発！の前にあるのが、荷造りです。厳選したつもりでも、気づけば大荷物に。しかも現地で「意外と出番がなかった」なんて経験、ありませんか？必要なアイテムはしっかり詰めつつも、可能な限りコンパクトに、かつ余裕を持たせておくのが旅のパッキングのポイント。その要となるのが“定番”決めです。自分なりのベースがあれば、準