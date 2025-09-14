東京の上野でスナックを営む大谷麻稀です。会社員を辞め、未経験の水商売で独立してから早4年目。日本屈指の飲み屋街で、毎晩カウンター越しで繰り広げられる人間模様を見続けてきた私が、今夜のお酒がちょっぴり美味しくなるコラムをお届けします。キャバクラやスナックといった夜のお店に限らず、マッチングアプリや婚活の場でも出没するのが、「年の割には、若く見られます（キラキラ）」と自己紹介する男性たち。一方で、まだ3