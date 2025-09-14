―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― 今年も秋の恒例となった「東京ゲームショウ」が、幕張メッセで9月25日・26日（ビジネスデイ）、27日・28日（一般公開日）に開催されます。今回の出展社数は1,138社、出展小間数は4,159小間（9月9日時点）と過去最大規模。もともと東京ゲームショウは1996年に始まり、ゲーム業界関係者向けの見本市的なイベントでしたが、近年はゲームファンが集うお祭りの色彩が強くなっています。今後も