きょう（14日)、観音寺市で、女性につきまとい行為をしたとして、愛媛県の女が逮捕されました。 ストーカー行為等の規制などに関する法律違反容疑で現行犯逮捕されたのは、愛媛県新居浜市の美容業の女（30）です。警察によりますと、女は、香川県警察本部長からストーカー規制法の規定により、観音寺市に住む女性（33）に対して、更に反復してつきまといなどをしてはならないという禁止命令を受けていた