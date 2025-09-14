きのう（13日）、香川県宇多津町のリサイクルショップで、ベストなど7点を盗んだとして、住所不定の男がきょう（14日）、逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定、無職の男（32）です。 警察によりますと、男は、きのう（13日）午後2時40分ごろ、宇多津町のリサイクルショップで、ベストなど7点（販売価格合計9万4930円）を盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです