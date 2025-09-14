きのう（13日）深夜、高松市の路上で警察官の足を蹴ったとして、坂出市の会社員の男が逮捕されました。 公務執行妨害の容疑で逮捕されたのは、坂出市の会社員の男（44）です。警察の調べによりますと、男は、きのう午後11時20分ごろ、高松市の路上で、高松北警察署の巡査部長の男性（39）の左足を右足で1回足蹴りする暴行を加えた疑いがもたれています。警察の調べに対し、男は容疑を否認しているということです。